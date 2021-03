Sanremo 2021, Noemi rinasce con “Glicine”: «Mi sono ritrovata»

Sanremo. «E’ stata una bella emozione capire di dover salire sul palco all’ultimo, non me l’aspettavo, pensavo scherzassero ma ho cercato di sostituire al meglio Irama. “Glicine” è una ballata intensa che parla di un amore finito ma soprattutto di una rinascita, di una rinnovata forza interiore. E’ una canzone che amo e nel pezzo sento una doppia anima, ha una forza di classicità trasformata in una modernità incredibile. E’ un brano perfetto, secondo me, per Sanremo» – dichiara Noemi parlando del suo ritorno sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Glicine”, che anticipa l’album in uscita il 5 marzo dal titolo “Metamorfosi”.

... » Leggi tutto