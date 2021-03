Savona partecipa al bando “Educare in Comune”: opportunità nel sociale e nella cultura

Savona. Sono stati inviati entro il termine del 1° marzo due progetti del Comune di Savona per il Bando “Educare in Comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

L’assessore Romagnoli ha proposto un progetto relativo all’area tematica A: Famiglia come risorsa, dal titolo “Un aiuto per la Famiglia: dall’infanzia all’adolescenza” attraverso il quale le famiglie, con figli minori in condizioni di fragilità, avranno a disposizione sul territorio un servizio innovativo per i bambini da 0 a 3 anni, un centro infanzia e vari servizi di supporto, formativi e di consulenza per le famiglie.

... » Leggi tutto