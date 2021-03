Vaccino under 65, dal 15 marzo si parte in Liguria. Ma non si farà nello studio del medico

Genova. Cambia il piano per la vaccinazione delle persone con meno di 65 anni in Liguria: i medici di famiglia somministreranno le dosi AstraZeneca, ma non all’interno dei propri studi.

Come era stato già annunciato, a partire dal 9 marzo personale scolastico, vigili urbani, dipendenti degli uffici giudiziari e persone vulnerabili potranno prenotare presso il medico curante, ma per farsi vaccinare dovranno raggiungere uno dei 19 hub (ma potrebbero diventare di più) che verranno allestiti nelle sedi Asl in tutta la Liguria. Si parte ufficialmente il 15 marzo con l’obiettivo di inoculare quasi 5mila dosi al giorno.

... » Leggi tutto