Cane aggredito da un pitbull in via XX Settembre, i proprietari fuggono e picchiano i vigili

Genova. Ieri pomeriggio alle 17 due pattuglie della polizia locale sono intervenute in via XX Settembre dopo la segnalazione del proprietario di un cane. Il suo animale era stato aggredito da un pitbull condotto da un altro gruppo persone che hanno poi cercato di far perdere le loro tracce.

Il gruppo è stato poi individuato e fermato presso il parco dell’Acquasola dove i due ragazzi, una coppia di quarantenni italiani pluripregiudicati e senza fissa dimora, hanno reagito aggredendo gli agenti che volevano controllare se fosse tutto in regola con la detenzione dell’animale.

