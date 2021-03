Cultura, audizione in commissione in Senato per gli assessori delle città

Genova. Gli assessori hanno manifestato la propria soddisfazione per l’estensione della apertura dei musei anche nei giorni festivi e per l’attenzione prioritaria finalmente posta sulla necessità di riaprire i luoghi di spettacolo, ma hanno chiesto la garanzia di una strategia a lungo termine con un protocollo unico in tutta Italia, a meno di situazioni sanitarie particolarmente gravi, così da evitare gli ‘stop and go’ dei mesi scorsi.

“È poi urgente – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova, Barbara Grosso – una legge ad hoc per i lavoratori del comparto: addetti molto variegati, molto spesso sottopagati, invisibili e poco tutelati, che da un anno vivono nell’incertezza più profonda”.

