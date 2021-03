De.Co per la “Cipolla di Verezzi”, con il sogno di una nuova filiera: “Tradizione, unicità e promozione turistica”

Borgio Verezzi. “Lumaca sexy e Cipolla social”, slogan con i quali il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino rilancia le produzioni locali del territorio. E se la lumaca, anche con la storica sagra di agosto, è ormai entrata nell’immaginario gastronomico collettivo, meno conosciuta la cipolla verezzina, che ha ottenuto la De.Co – Denominazione Comunale -. Unicità tra storia, tradizione e futuro… Insomma un nuovo brand attrattivo anche da un punto di vista turistico nella riscoperta e nella valorizzazione dei prodotti tipici.

L’obiettivo è quello di realizzare una vera e propria filiera corta, anche sull’esempio recente dell’Asparago Violetto di Albenga, che metta assieme in un unico progetto produttori locali, aziende agricole, ristoratori e trasformatori, sviluppando grazie alla sinergia tra pubblico e privato una promozione strutturata con eventi, show cooking e formazione nelle scuole e in altri enti. “Naturalmente siamo ancora nella fase iniziale e di start up – ha evidenziato la consigliere delegato Maddalena Pizzonia -, ma un prodotto di nicchia può e potrà diventare sempre più diffuso sul mercato, offrendo importanti occasioni di crescita economica e anche posti di lavoro, un esempio di sviluppo sostenibile attento al territorio”.

