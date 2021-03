Domani presidio promosso da Arci sotto la Prefettura: “Vogliamo i ristori e usare i circoli per la campagna vaccinale”

Savona. “È confermato per venerdì 5 marzo l’appuntamento alle 10.30 sotto la Prefettura di Savona per i presidi promossi da ARCI Liguria, per rilanciare la necessità di adeguati ristori per il mondo dell’associazionismo ad oggi non pervenuti e per ribadire la disponibilità già comunicata e manifestata alla Regione Liguria e alle Asl competenti di mettere a disposizione il sistema dei circoli per la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid”.

E’ quanto annunciato da Arci Liguria che ha organizzato per la giornata di venerdì una protesta sotto le prefetture liguri da La Spezia a Ventimiglia. “È un anno – afferma il presidente di Arci Liguria Walter Massa – che questo paese, insieme al mondo, vive nell’emergenza. È un anno che questo paese si comporta di conseguenza, ma un anno non può più essere considerato emergenza, neppure con tutta la buona volontà. Valeva prima sui tamponi, vale oggi sui vaccini. E se emergenza deve ancora essere, le scelte conseguenti vanno per lo meno spiegate e vanno colte tutte le energie civiche e sociali per superarla, una volta per tutte”.

... » Leggi tutto