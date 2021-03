Imperia, donna investita in largo San Francesco

Imperia. Un donna di circa 60 anni è stata investita in largo San Francesco a Oneglia quando erano circa le 19:30. Secondo una prima ricostruzione, la signora sarebbe stata speronata da un’auto poco distante dalle strisce pedonali. Per via delle ferite alla testa, la donna è stata trasportata dalla Croce Bianca di Imperia al pronto soccorso per accertamenti in codice giallo di media gravità. Sul posto sono intervenute la polizia e la municipale.

