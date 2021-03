Genova. Incidente questa mattina alla Foce tra un bus e un’ambulanza che si sono scontrati all’incrocio tra corso Buenos Aires e via Casaregis. La dinamica è ancora da chiarire.

Il bilancio per fortuna non è grave: i due volontari a bordo dell’ambulanza sono stati portati all’ospedale in codice giallo, mentre due passeggeri del mezzo Amt sono stati sottoposti ad accertamenti.

