Ospedaletti. Nella mattinata di oggi gli operatori della sezione investigativa del commissariato di Sanremo, in conclusione di una mirata attività di indagine, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovanissimo, H.S., di vent’anni.

