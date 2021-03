Genova. Per come si era messa il punto va più che bene, ma non si può affermare che la Sampdoria abbia fatto una grande partita nel derby terminato 1-1.

Lo ha detto lo stesso Claudio Ranieri: “Avevamo iniziato bene, poi ci siamo smarriti e per la fretta di andare in velocità abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Non è stato un derby scintillante”.

... » Leggi tutto