Sanremo 2021, Gaia celebra Luigi Tenco insieme a Lous And The Yakuza

Sanremo. «Salire sul palco dell’Ariston è stata un’emozione forte, una di quelle emozioni che ti fa sudare le mani, fa strozzare la gola e chiude le corde vocali ma tanto emozionante. E’ un palco che ho sempre stimato e calcarlo fa un certo effetto. Credo tantissimo di essere nel posto giusto al momento giusto, l’ho sentito ieri. Ho incontrato anche Laura Pausini, che mi piace tantissimo, ci siamo viste per la prima volta e mi ha rivolto parole di amore. E’ stato come chiudere un cerchio, ha dato un senso a tutta questa situazione che stiamo vivendo. In un momento così difficile e strano, perché vorrei viaggiare e aprire la mente ma siamo reclusi, cantare sul palco di Sanremo è qualcosa di davvero importante, è un modo per celebrare i sogni e non lasciarli sul comodino. E’ importante anche per la musica live con la quale si può dare alle persone a casa un po’ di magia» – dice Gaia, che ieri sera è sera è salita sul palco dell’Ariston, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, con il brano “Cuore Amaro”.

