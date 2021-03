Sanremo2021, Ghemon e il suo “Momento perfetto”: «Dopo l’anno che abbiamo vissuto sono fortunato ad essere qui»

Sanremo. «Sono una persona ironica, autoironica, in un’altra vita probabilmente avrei fatto il comico perché strappare un sorriso alle persone mi dà la stessa gioia di cantare una canzone». Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, è in gara al 71° Festival di Sanremo con “Momento perfetto“, un brano nato alla fine del lockdown, frutto del suo conoscersi più a fondo, ma che probabilmente in passato non avrebbe portato: «Avrei pensato di essere pazzo».

