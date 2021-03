Savona 2021, l’invito di Azione a Russo: “L’area moderata sia rappresentata nella coalizione”

Savona. “Accogliamo la proposta dell’avvocato Marco Russo e del Patto per Savona di confrontarsi sui punti programmatici in vista delle prossime elezioni comunali. La speranza è che questo confronto sui temi possa essere un primo passo verso una discussione concreta e propositiva che coinvolga le altre forze politiche dell’area moderata”.

A dirlo è Massimiliano Carpano, coordinatore politico provinciale di Savona In Azione che ha così ribadito la possibilità di far parte della sua coalizione alle elezioni comunali del 2021, che al momento sono previste per la primavera ma potrebbero essere rinviate al prossimo autunno. L’invito, oltre che da Russo, nelle settimane scorse era arrivato anche da Dario Amoretti (il presunto candidato per lo schieramento di centrodestra) che aveva cercato di ottenere l’appoggio della sezione savonese del partito fondato da Carlo Calenda con l’intenzione di presentarsi alle amministrative a capo di un’ampia coalizione.

