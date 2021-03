Schianto tra due camion sull’A10, c’è un morto. Autostrada chiusa

Borghetto/Albenga. Un incidente mortale, con due camion coinvolti, è avvenuto nel pomeriggio sull’A10, al chilometro 78+000 tra Borghetto e Albenga. Secondo le prime informazioni l’autista di un’autocisterna, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo per centrare frontalmente un altro mezzo pesante. Un impatto violentissimo che ha fatto rovesciare l’autocisterna bloccando la A10 in entrambe le direzioni. Come scrive il giornale online Ivg.it.

