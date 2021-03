Serie C: nei gironi vincono Palandonbosco, Tigullio e Admo

Genova. Seconda giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie C; i tre gironi hanno visto numerose gare in campo e, anche se siamo solo all’inizio del cammino, iniziano a delinearsi alcuni possibili valori.

Nel girone A hanno giocato solo Albisola e Legendarte Finale. Al palasport Besio hanno prevalso le padrone di casa, capitanate da Rebecca Manitto, hanno prevalso in quattro set. L’inizio non era stato dei migliori, con un prevalere delle ospiti, capaci di imporsi 25-21. L’Albisola ha poi rimontato e prevalso, con un buon crescendo e senza ulteriori altre esitazioni. Le albisolesi passano così in vetta al girone, staccando proprio le finalesi.

