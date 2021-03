Tragedia ad Andora: venerdì i funerali di Simone Gai e Andrea Forestieri

Laigueglia-Alassio. Domani (venerdì 5 marzo), in contemporanea, le comunità di Alassio e Laigueglia e la Riviera tutta riserveranno l’ultimo, commosso saluto a Simone Gai e Andrea Forestieri (leggi QUI).

I due giovani, rispettivamente di 50 e 40 anni, sono scomparsi tragicamente nella serata di lunedì (leggi QUI) in seguito ad un incidente: si trovavano a bordo di due scooter, che si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato fatale per entrambi, mentre Giuseppe Forestieri, fratello gemello di Andrea, anch’egli sul mezzo, è stato ricoverato in ospedale in seguito ai gravi traumi riportati.

