Zingaretti si dimette da segretario del Pd, Farello: “Il suo lavoro è appena iniziato”

Genova. In queste settimane nel Pd della Liguria erano ancora impegnati a ricucire gli strappi dopo il caso Lodi, nel gruppo in Comune. Tanto che l’ipotesi di un congresso per rinnovare i vertici provinciali e regionali – atteso da parte del partito sin dalla sconfitta alle elezioni regionali – sembrava essere di più complicata attuazione. Ora ogni piano, ogni equilibrio, è stravolto.

Il segretario nazionale Nicola Zingaretti oggi ha annunciato la propria intenzione di dimettersi. “Si parla solo di poltrone, così si ammazza il partito”.

