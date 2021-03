A Savona il Comune non concede suolo pubblico per Desbarassu. Ascom: “Vendita all’aperto sarebbe stata sicura”

Savona. Il Comune di Savona non accoglie la richiesta di Ascom Confcommercio di concedere suolo pubblico per la manifestazione del Desbarassu, in programma da venerdì 12 a sabato 13 marzo. L’evento, come è noto, si svolge da alcuni anni due volte l’anno nel periodo dei saldi nel centro della città e prevede la possibilità per i commercianti di esporre la propria merce negli spazi antistanti gli esercizi.

“La giunta ha valutato la richiesta con estrema attenzione – fa sapere l’assessore al commercio Maria Zunato – con l’obiettivo che ha sempre connotato l’operato dell’amministrazione dall’inizio della pandemia: di garantire la sicurezza e la salute pubblica nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, contemperando il più possibile le azioni con le esigenze di tutte le attività economiche”.

... » Leggi tutto