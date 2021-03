Albisola, al via il progetto di arredo urbano con i Lions: la ceramica decorerà le vie della città

Albisola Superiore. Piastrelle di ceramica per decorare le vie della città. È questa l’iniziativa del Comune in stretta collaborazione che il Lions Club Alba Docilia che, per realizzare il progetto artistico di restyling dell’arredo urbano, ha coinvolto tutte le manifatture del territorio.

Il tema delle piastrelle, che saranno collocate in vari punti della città, sarà vario in modo da consentire a ogni ceramista di dare libero sfogo alla propria creatività.

... » Leggi tutto