La rivincita dei tifosi di Ibra, il campione si lascia andare a selfie e autografi braccato fuori dal suo yacht a Portosole

Sanremo. C’è chi ha aspettato anche otto ore per vedere il campione e alla fine, con tenacia e passione, può dire di avercela fatta. E’ stato di parola Zlatan Ibrahimović, questa mattina intercettato dall’obiettivo di Riviera24.it verso le 12 a Portosole, dove alloggia a bordo del suo mega yacht Unknown. Il centravanti in quell’occasione si era negato ai tifosi, promettendo loro che se avessero tenuto duro ancora un po’ al ritorno dalla conferenza stampa del Festival si sarebbe concesso per foto, selfie e autografi. Così è stato.

