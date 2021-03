L’Eccellenza riparte, sarà un campionato senza retrocessioni

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha da pochi minuti fatto uscire dal limbo le società di Eccellenza, che attendevano con ansia che scoprire il proprio destino.

Sarà ripartenza. Questo in sintesi il messaggio lanciato dal numero uno della Federazione. Insomma, riconosciuto l’interesse nazionale, ora la palla rotola nuovamente in mano alla Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in occasione del consiglio direttivo del prossimo 10 marzo sancire i format.

