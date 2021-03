Martedì riapre al traffico via Ferri: ecco il bollettino completo dei cantieri a Genova

Genova. Riapre, da martedì 9 marzo alle 5, dopo 35 giorni, al transito veicolare, l’intero tratto di via Ferri, interessato dai lavori di adeguamento idraulico, tra via Borzoli e via Fegino. Anche le linee Amt 53 63 63/ 653 663 riprenderanno il regolare percorso.

Da martedì 9, in zona Struppa, possibile chiusura di via Canepa, per lavori sul rio Gatto: il traffico locale è mantenuto con un bypass su via Sponda Nuova. Fino al termine degli interventi, le linee Amt I15 e 470 (solo festiva) subiranno modifiche di percorso. Linee I15, 470 (solo festiva). Direzione S. Eusebio: i bus giunti in via Pedullà, proseguiranno per rotatoria “Canova”, via G. Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Struppa: i bus giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria “Canova”, via Pedullà dove riprenderanno regolare percorso.

