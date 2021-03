«Ristori per il mondo dell’associazionismo»: la richiesta di Arci Imperia al viceprefetto Corvatta

Imperia. Oggi, venerdì 5 marzo, una delegazione di Arci Imperia APS è stata ricevuta dal viceprefetto Gerardo Corvatta, per rilanciare la necessità di adeguati ristori per il mondo dell’Associazionismo ad oggi non pervenuti e per ribadire la disponibilità già comunicata e manifestata alla Regione Liguria e alle ASL competenti di mettere a disposizione il sistema dei circoli per la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid.

