Sanremo, successo per Annalisa con la cover “La musica è finita”: “Sono orgogliosa, ne sono innamorata”

Sanremo. “Ho cercato di ‘farla mia’ e interpretarla al meglio e rispettosamente”. Così la cantante savonese Annalisa ha spiegato in conferenza stampa come ha vissuto la sua esibizione di ieri sera al 71esimo Festival della Canzone italiana, il quinto per lei, con “La musica è finita”, grande successo di Ornella Vanoni, grazie a cui è in lotta per la vittoria finale insieme ad Ermal Meta. “Sono innamorata di questo brano – ha proseguito – Cantarlo è stato un pretesto per dire che la musica, soprattutto quella dal vivo, non è finita ma anzi si evolve con il tempo. Sono orgogliosa e mi fa molto piacere di essere stata giudicata bene dagli orchestrali per questa performance”.

“Nali” si sente fortunata ad essere in questo festival insieme ad altri artisti che presentano progetti importanti in gara: “Per noi la cosa fondamentale è comunicare ciascuno il proprio messaggio, a cui magari abbiamo lavorato tanto – ha affermato – Io personalmente sto facendo un ‘viaggio’, un percorso di crescita che ho sempre vissuto con grande entusiasmo e onestà e con cui cerco sempre di fare del mio meglio e maturare andando avanti. A questo punto della mia vita non sono più un’esordiente, ho dieci anni di carriera, che è un traguardo: dieci anni fa non mi sarei mai immaginata in un festival così importante a portare una canzone in cui credo molto e che penso sia il sunto di tante cose che ho fatto”.

... » Leggi tutto