Schianto in A10: riaperta la carreggiata sud, situazione critica sulla via Aurelia

Albenga/Ceriale. Dopo il terribile schianto tra due tir di ieri pomeriggio avvenuto nel tratto autostradale tra Albenga e Ceriale, questa mattina, intorno alle 7.30, ha riaperto la carreggiata sud (dir. Savona) dell’Autostrada dei Fiori. Ancora chiuso, invece, il tratto Borghetto-Albenga in direzione Francia, per il quale non vi è ancora un orario stimato di riapertura.

Nel notte, infatti, i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente insieme agli operai di Autofiori per rimuovere i resti dei mezzi coinvolti nel frontale in cui ha perso la vita un polacco di 52 anni, Bilonohov Mykola.

