Toti: “Organizzare il festival di Sanremo è stato un grande atto di coraggio”

Genova. “Devo complimentarmi con Amadeus, Fiorello e con tutti i loro collaboratori perché fare il festival quest’anno non era un lavoro facile: la sala vuota e la pressione di un paese fuori che vive, proprio in queste ore, un momento ancora di inquietudine. È stato un grande atto di coraggio“. Così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto alla conferenza stampa del festival di Sanremo per presentare la quarta serata che lo vedrà salire sul parco dell’Ariston per premiare il vincitore della categoria Nuove proposte.

“Quando il sindaco di Sanremo, la Rai e tutti i dirigenti mi hanno chiesto cosa pensavo di fare per il Festival di Sanremo ho risposto che ero assolutamente favorevole – prosegue il governatore – perché credo che il Covid abbia già sufficientemente piegato la nostra civiltà: ha ucciso i nostri nonni, i nostri genitori, ha spesso colpito i nostri familiari, non dovevamo consentirgli anche di piegare l’abitudine di guardare uno spettacolo che dura da settant’anni. Io questo credo che non dovessimo concederlo al Covid, anche se con tutte le limitazioni e le precauzioni del caso”.

