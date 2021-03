Vaccini, l’opposizione attacca Toti. Pastorino: “Settimane di ritardi per il piano regionale”

Genova. “Dopo la richiesta dell’opposizione di un consiglio straordinario sul piano vaccinale, ecco che improvvisamente Toti dichiara che la Liguria è pronta a vaccinare tutti”. Questo il commento del consigliere regionale Gianni Pastorino alle dichiarazioni di queste ore del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Toti annuncia con una comunicazione social che – finalmente – anche la Liguria ha intenzione di vaccinare le persone ultra fragili e fragili, il personale scolastico, le forze dell’ordine e il personale indispensabile dello Stato. Dopo settimane di ritardi, improvvisamente la Liguria è in grado di vaccinare tutti – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – C’è da chiedersi come mai questo avvenga dopo la richiesta delle opposizioni di un consiglio straordinario sull’effettuazione dei vaccini in Liguria e ancora di più dopo 2 mesi e mezzo di vaccinazione a rilento. Se è vero che ci sono problemi per l’approvvigionamento dei vaccini, è altrettanto vero che i processi organizzativi sono stati, a nostro giudizio, assai deboli. E nonostante l’impegno messo in campo dagli operatori sanitari sembrava che si affrontassero più processi burocratici che una vera e propria emergenza sanitaria».

