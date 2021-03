Vaccini, Toti: “Leggo imprecisioni, oltre 75% dei vaccini consegnati. E tra due settimane anche per Astrazeneca”

Liguria. “Sui vaccini continuo a leggere informazioni molto imprecise. Per i vaccini Pfizer e Moderna siamo oltre il 75% di somministrazioni sui vaccini che ci sono stati consegnati, e per Astrazeneca arriveremo a identiche percentuali nelle prossime due settimane coinvolgendo i medici di medicina generale, con i quali stiamo perfezionando l’accordo in queste ore”.

A dichiararlo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. “La percentuale totale dei vaccini somministrati è del 65% – ha continuato -. Nella settimana prossima, prima ancora che entrino in campo i medici di famiglia, saranno erogati 14mila vaccini Astrazeneca oltre al flusso di 20mila vaccini Pfizer e Moderna programmati, quindi sicuramente saliremo sopra la quota del 70% di somministrato, quota che è già stata raggiunta per Pfizer e Moderna con risultati importanti sulla curva dell’incidenza in rapporto all’età”.

