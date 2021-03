Vaccino Covid, continua la battaglia dei malati di fibrosi cistica: “Non possiamo più aspettare”

Genova. Parte dai social network la battaglia dei malati liguri di fibrosi cistica, una malattia cronica, rara e genetica che determina complicazioni a livello polmonare ed è spesso associata al diabete. Una condizione, quella dei 127 pazienti seguiti dalle strutture sanitarie nella nostra regione, che li rende particolarmente a rischio di fronte a un’eventuale contagio da coronavirus.

Ed è per questo che non si arrendono a dover attendere mesi e mesi per ricevere il vaccino anti Covid, nonostante la Regione Liguria abbia illustrato chiaramente quali saranno le tempistiche e gli scaglionamenti.

... » Leggi tutto