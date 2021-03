Bordighera, locali sotto la rotonda. Trucchi: «Risposte in consiglio lasciano dubbi e incertezze»

Bordighera. «Ho letto con attenzione su Riviera24 le dichiarazioni di Amarea relative alla trattativa in corso tra il Comune di Bordighera e la Società circa la occupazione degli spazi sottostanti e antistanti alla Rotonda di Sant’Ampelio e oggetto della mia interpellanza al Consiglio Comunale del 4 marzo scorso. L’interpellanza era stata da me presentata per rispetto dei cittadini di Bordighera che chiedono di conoscere finalmente i tempi precisi della vicenda e per rispetto della Società Amarea e dei suoi dipendenti che devono programmare la propria attività produttiva». Lo dichiara il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) in merito a quanto comunicato da Amarea Stabilimento Balneare e Romolo Amarea Ristorante al termine del consiglio comunale di Bordighera che ha visto l’amministrazione rispondere all’interpellanza presentata dal consigliere Trucchi sui locali sottostanti la rotonda di Sant’Ampelio. Locali che avrebbero dovuto ospitare, a partire dal 1 gennaio, il ristorante Amarea.

... » Leggi tutto