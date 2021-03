Chiusura via Canepa, martedì variazioni di percorso per bus 470 e I15

Genova. Amt informa che a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Canepa per lavori stradali, da martedì 9 marzo fino al termine degli interventi, le linee 470 (in servizio nei giorni festivi) e I15 (attiva il sabato e nei feriali) modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Pedullà, proseguiranno per la rotatoria “Canova” e via Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso.

