Da Area Sanremo al Festival 2021, i Dellai e Elena Faggi in testa alla classifica Viral 50 di Spotify

Sanremo. Approdati al palco dell’Ariston selezionati fra gli 8 vincitori di Area Sanremo 2020, i Dellai con “Io sono Luca” ed Elena Faggi con “Che ne so”, non si sono classificati per la fase finale, ma le loro canzoni hanno fatto immediatamente breccia fra i giovani ascoltatori di Spotify, i cui dati di ascolto e gradimento li hanno proiettati in testa alla classifica più ambita: la Viral 50.

