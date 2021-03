Finale Ligure, giornata del tesseramento ANPI

Finale Ligure. Oggi, sabato 6 marzo, dalle ore 15 alle ore 18 si svolgerà in via Pertica 24 a Finale Ligure (di fronte al Municipio) la “giornata del tesseramento” 2021 della sezione ANPI Mirko Bruzzi di Finale Ligure.

In occasione del tesseramento sarà allestito un punto di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista che il 19 ottobre 2020 il Comitato Promotore, presieduto dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato in Cassazione.

... » Leggi tutto