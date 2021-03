Giovane regista savonese partecipa a Guess My Age su Tv8

Un altro savonese a Guess My Are – Indovina l’età, il game show di Tv8. Nella puntata di ieri, infatti, il giovane regista savonese Francisco Saia ha partecipato come “sconosciuto” al quiz.

Saia è un regista cinematografico, con alle spalle diversi corti e lungometraggi di cui alcuni pubblicati sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nato a Savona nel 1998, da padre siciliano e madre piemontese, realizza cortometraggi webseries e video fin dall’età di 15 anni. Nel 2018 si è diplomato in regia e sceneggiatura cinematografica alla Scuola d’arte cinematografica di Genova.

... » Leggi tutto