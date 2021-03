Lega Liguria, Alessio Piana nuovo commissario per Genova

Genova. Il commissario regionale Lega Liguria, il deputato Edoardo Rixi, ha nominato il consigliere regionale Alessio Piana come Commissario straordinario per la provincia di Genova e il deputato Lorenzo Viviani per la provincia della Spezia.

I due nuovi commissari si affiancano al senatore Paolo Ripamonti per la provincia di Savona, al senatore Francesco Bruzzone per il Tigullio, al deputato Flavio Di Muro per la provincia di Imperia. Giuseppe Grisolia è il Commissario regionale dei Giovani.

