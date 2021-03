Meteo Liguria: un fronte freddo porta nuvole e pioggia

Liguria. Rapido fronte freddo in transito sulla nostra regione con molti annuvolamenti, qualche precipitazione e una generale diminuzione della temperatura. Tempo variabile e piuttosto fresco anche nei giorni successivi.

Previsioni valide per: sabato 6 marzo 2021

Avvisi: Vento forte tra nord e nord-est durante il pomeriggio e la serata.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione avremo una nuvolosità irregolare, più intensa nei settori interni e sui crinali dello spartiacque dove non escludiamo qualche precipitazione, nevosa sopra i 900-1000 metri. Schiarite più ampie sulle coste centro-orientali e sull’Imperiese. Nel pomeriggio ancora alternanza di sole e nubi, con residue nevicate sulle Alpi Liguri, in via di attenuazione, tempo asciutto sul resto della regione.

Venti: Inizialmente deboli orientali o settentrionali. Deciso rinforzo tra nord e nord-est dal pomeriggio, specie sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: In diminuzione

Costa: min +6/10°C, max +11/14°C

Interno: min -5/+6°C, max +7/9°C

