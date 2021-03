Sanremo2021, il sindaco Biancheri omaggia le giornaliste con un bouquet di fiori

Sanremo. Un bouquet di fiori per ciascuna delle giornaliste presenti in sala stampa al Casinò di Sanremo: è il dono del sindaco della città dei fiori Alberto Biancheri a chi lavora dietro le quinte, ma anche un messaggio per promuovere uno dei più importanti comparti dell’economia ligure. «Ringrazio Amadeus che ha portato tantissimi bouquet sul palco – ha detto il sindaco – Ringrazio Francesco Innocenti, che ha vinto il concorso e si è aggiudicato il concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2021″ ed è entrato nell’equipe di maestri floreali chiamati a realizzare i bouquet al Festival. Ringrazio anche il Mercato dei Fiori di Sanremo che ha fornito questi bellissimi fiori».

