Santa Margherita ligure: il Comune va avanti sulle nuove assunzioni

Santa Margherita ligure. Nonostante la situazione pandemica e le oggettive difficoltà che ne derivano, il Comune di Santa Margherita Ligure è deciso ad andare avanti nell’espletamento delle procedure concorsuali che risultano al momento aperte.

Lo annuncia l’amministrazione in una nota. Alla luce della situazione generale, il Comune di Santa Margherita Ligure ha quindi deciso di acquistare un supporto informatico per consentire il regolare svolgimento delle prove scritte dei concorsi in via telematica al fine di evitare assembramenti e possibili contatti tra i candidati partecipanti e in modo da garantire che le prove stesse si possano svolgere in totale sicurezza.

... » Leggi tutto