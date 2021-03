Savona 2021, ora Santi lancia il sondaggio su Facebook: “Io sindaco, che ne pensate?”

Savona. “Cari amici, in autunno si svolgeranno le elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale della nostra città. Molti di voi mi hanno chiesto di candidarmi alla carica di sindaco con una lista civica che rappresenti gli interessi di Savona. Chiedo a voi, che mi avete sempre sostenuto in questi anni non certo facili, un consiglio, un parere e una opinione in merito”.

Autore del sondaggio sui social network è Pietro Santi, attuale assessore ai lavori pubblici nella giunta di centrodestra targata Ilaria Caprioglio. Dopo la ridda di voci delle ultime settimane sulla possibile candidatura di Dario Amoretti o su un secondo mandato della stessa Caprioglio, Santi, che non ha mai fatto mistero delle proprie ambizioni, ha deciso di rompere gli indugi e lanciare una sorta di “indagine di mercato” su Facebook.

