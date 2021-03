Sciopero femminista dell’8 marzo: in piazza Matteotti performance collettiva

Genova. Sciopero globale femminista e transfemminista lunedì 8 marzo. La manifestazione, che lo scorso anno è stata fermata dalla pandemia, è organizzata dalla rete femminista Non una di meno.

Il programma della giornata prevede l’appuntamento in via Colombo alle 16.30 con la partenza della catena femminista. Partiranno dalla strada dove si trova il negozio di Clara Ceccarelli, ultima vittima genovese del femminicidio che vede morire donne quasi ogni giorno nel nostro paese, vittime per lo più di mariti, padri, fidanzati o ex.

