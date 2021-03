Tempo variabile con vento dal pomeriggio e temperature in calo

Genova. Rapido fronte freddo in transito sulla nostra regione con molti annuvolamenti, qualche precipitazione e una generale diminuzione della temperatura. Lo dicono i meteorologi di Limet che prevedono anche per i prossimi giorni un tempo variabile e abbastanza fresco.

Per oggi su tutta la regione avremo una nuvolosità irregolare, più intensa nei settori interni e sui crinali dello spartiacque dove non escludiamo qualche precipitazione, nevosa sopra i 900-1000 metri. Schiarite più ampie sulle coste centro-orientali e sull’Imperiese. Nel pomeriggio ancora alternanza di sole e nubi, con residue nevicate sulle Alpi Liguri, in via di attenuazione, tempo asciutto sul resto della regione.

