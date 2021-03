Trasporti, Berrino: «Inaccettabile A10 bloccata per 24 ore, necessario raddoppio ferroviario per ripresa del turismo»

Genova. «L’ennesimo gravissimo incidente, che ha purtroppo causato la morte di un camionista, ha avuto anche ripercussioni per più di 24 ore in autostrada con migliaia di vetture e camion incolonnate. Una situazione inaccettabile e vergognosa». L’assessore regionale Gianni Berrino interviene sull’incidente mortale di giovedì che ha causato disagi per oltre 24 ore sull’autostrada A10.

