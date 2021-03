Sanremo. Dopo il palco di Italia’s Got Talent, gli Urban Theory, crew di ballerini di Vallecrosia, ha conquistato anche il palcoscenico del 71° Festival di Sanremo, dove si è esibita al fianco di Fiorello per un omaggio a Little Tony, che avrebbe compiuto 80 anni a febbraio, sulle note dei suoi più grandi successi.

