Albergatori, protesta per la proroga (e non la riduzione) di canone Rai e diritti Siae

Finale Ligure. “Proroga per il canone speciale Rai e per i diritti Siae: ci aspettavamo, vista la situazione di gravissima crisi delle imprese ricettive, una riduzione consistente dei due balzelli, ma così non è stato e la cosa genera rabbia e sconforto”.

A parlare è Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione provinciale albergatori, polemico sulle comunicazioni arrivate alla categoria. “Chiediamo a Rai e Siae, spontaneamente o no, di meditare una norma nel prossimo Decreto ristori, che riduca i due oneri perchè non riusciamo più a sostenere questi costi fissi indiretti e perchè da febbraio 2020 ad oggi abbiamo lavorato, se va bene, solo tre mesi, con la prospettiva di perdere anche la primavera 2021”, prosegue Berlangieri.

