Chiavari, 6 milioni di euro per tre progetti di riqualificazione

Chiavari. Riqualificare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, incrementare l’accessibilità e la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici, nonché migliorare la qualità della vita dei cittadini in un’ottica di sostenibilità.

Sono gli obiettivi che si pone il Comune di Chiavari con le proposte progettuali inserite da Città Metropolitana nel “Green Blue Housing” del levante metropolitano, candidate al bando ministeriale “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. Per un importo di finanziamento pari a 5.900.000 euro, a cui Palazzo Bianco contribuirà con 1.700.000 euro di risorse proprie. Tre i progetti di fattibilità accettati da Città metropolitana: la sistemazione delle tre palazzine residenziali di proprietà comunale in C.so Lima, il restauro del palazzo della Cittadella di piazza Mazzini e la riqualificazione dell’area di Colmata, a completamento dell’intervento di Ireti.

