Chiusura scuole superiori, critiche le opposizioni: “Decisione devastante per i ragazzi”

Genova. “Siamo stupiti dalla decisione della misura di Regione Liguria che da lunedì 8 marzo chiude le scuole superiori di secondo grado passando al 100% di didattica a distanza. Esprimiamo tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità: troviamo questa scelta inopportuna, per le famiglie e per i ragazzi, anche alla luce dei numeri liguri”.

A dirlo il deputato ligure di LeU e segretario di Presidenza alla Camera Luca Pastorino e il capogruppo di Linea Condivisa in Regione Gianni Pastorino in una nota stampa congiunta, diramata poche ore dopo l’annuncio da parte del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti della sospensione delle lezioni in presenza per i ragazzi delle superiori a partire da domani, lunedì 8 marzo.

