Coronavirus, 384 nuovi positivi: superata quota 80 mila casi da inizio pandemia in Liguria

Genova. Sono 384 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.460 tamponi molecolari e 1.623 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Tornano a salire, seppur di sole tre unità, gli ospedalizzati, 568 in tutta la regione (61 in terapia intensiva). Sono 6 i nuovi decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore.

La maggior parte dei nuovi casi è in provincia di Genova (161 di cui 142 in Asl 3), poi 42 alla Spezia, 67 a Imperia e 111 a Savona. I casi attualmente positivi sono 6.278 (in crescita di 99 unità) di cui 2.910 residenti in provincia di Genova.

... » Leggi tutto