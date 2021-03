Coronavirus, presidente Toti: «Serve modello Liguria nella gestione dell’emergenza»

Genova. «Una splendida giornata di sole saluta l’inizio di una settimana in zona gialla. Intorno a noi la maggior parte delle regioni è in zona arancione o addirittura con comuni e province in zona rossa. Un risultato, il nostro, legato a un metodo Liguria per affrontare il Covid che spero diventi presto un sistema copiato a livello nazionale. Non interventi su tutta la regione, ma provvedimenti, anche molto restrittivi, sulle aree o sulle categorie particolarmente colpite». Lo ha detto nel pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

