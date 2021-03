Savona. Un sabato di successi per il VBC Savona, le formazioni Under 19 maschile e Under 15 femminile vanno a segno centrando i tre punti.

I ragazzi di coach Mondelli piazzano un secco 3 a 0 ai danni del Volley Primavera Imperia, in una sfida quasi mai in discussione. Vittoria che rilancia i biancorossi, ora al quarto posto. Per le ragazze il secondo successo nel girone C, contro il Sabazia Pallavolo Gialla finisce 3 a 1.

